Рабинович: В отличие от действующей власти, у За життя есть конкретная экономическая программа

В отличие от действующей власти, партия За життя имеет четкую экономическую программу и готова воплощать ее после победы на выборах. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер За життя Вадим Рабинович в эфире ток-шоу Украинский формат на телеканале NewsOne.

Он также пообещал, что будет лично следить за выполнением предвыборной программы своей политсилы.

“Беру на себя сегодня такое обязательство. Если наша партия победит на выборах, я буду, как ее глава, следить за выполнением предвыборных обещаний“, – сказал парламентарий.

Рабинович убежден, что следующая избирательная кампания должна строиться не вокруг лидеров политических партий и «кланов», а вокруг идеи, будущего курса для страны.

“Например, наша партия предлагает строить “Швейцарию Восточной Европы“ на основе развития трех китов экономики: аграрного и банковского секторов, а также hi-tech. К тому же мы должны провести ревизию внешнего долга, который уже сегодня превышает расходную часть бюджета на здравоохранение и образование, что является маркером губительной социальной политики власти“, – подчеркнул лидер партии За життя.

При этом, по мнению парламентария, действующая власть в Украине прячет экономические провалы за “громкими лозунгами о справедливости“.

“Сегодняшняя политическая верхушка ни разу не огласила экономические планы народу Украины. Они обещали нам найти деньги януковичей, лазаренко, полуботков и всех казнокрадов посадить. В итоге – ничего не сделали, никого не посадили, а как намерены развивать экономику страны – так и не сказали“, – возмутился Рабинович.

Исходя из этого, заявил лидер партии За життя, на следующих выборах людям необходимо "выбирать программы, а не вождей". При этом он заметил, что не сомневается в успехе своей политической силы.

«Уверен, что наша партия имеет сегодня результат выше, чем нам дают социологические службы. Я много езжу по стране, встречаюсь с людьми... Во время президентской предвыборной гонки в США все говорили о победе Хиллари Клинтон, а победил Дональд Трамп. Думаю, что с партией За життя примерно такая же история. Поэтому ждем выборов и посмотрим на реальные результаты. Мы докажем, что За життя – последовательная партия, которая будет отстаивать украинские интересы!“ – резюмировал Вадим Рабинович.