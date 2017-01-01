Это не тот путь: канадский посол против Нацдружин

Монополия на силу должна быть у государства, а если нужно - и против тех, "кто имеет неоправданные претензии к своим согражданам", заявил Роман Ващук.

Единственным законным органом поддержания общественного правопорядка в Украине является Национальная полиция. Так канадский посол в Украине Роман Ващук прокомментировал появление общественного формирования Национальные дружины, пишет УНИАН.

“С ней (полицией, - ред.) мы работаем, поэтому мы три года в нее вкладываем, она как раз меняется для того, чтобы лучше обеспечивать общение с обществом, лучше обеспечивать безопасность на дорогах; принимаются новые законы. Люди тренируются и набираются сил“, - сказал дипломат.

Читай также: Деньги не платим и не берем, политиков не поддерживаем - командир Национальных дружин

Как уточнил Ващук, общественные объединения - нормальное явление, они есть во всем мире, однако создание “партийно-политических общественных объединений“, которые хотят заниматься наведением общественного правопорядка, - “это не тот путь“.

“Поэтому я абсолютно поддерживаю мнение о монополии именно Нацполиции, монополии государства на применение силы, если нужно - и против тех, кто имеют неоправданные претензии к своим согражданам“, - подчеркнул он.

Напомним, 28 января 2018 года политическая партия правого толка Национальный корпус провела публичное принятие присяги участниками “дружин“. Те заявили, что намерены патрулировать улицы вместе с правоохранителями, “чтобы очистить родные города от разной гнили, от алкашни до наркоманов и дальше“. Возникли версии о причастности к созданию организации главы МВД Арсена Авакова. Он заявил, что “дружины“ - не его “помощники“, а “общественное движение“.