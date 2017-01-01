Грипп в Киеве: школы начали закрывать на карантин

Среди школьников уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 25%. В одной школе уже отменили занятия.

В Киеве будут временно закрывать школы в том случае, если количество заболевших гриппом и ОРВИ превысит 20% от общего количества учеников.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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“Сейчас в городе заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на уровне, характерном для данного периода года. Однако, за 4-ю неделю 2018 зарегистрирован рост заболеваемости на 11,4%, если сравнивать с предыдущей неделей. Рост произошел за счет детей, и хотя пока преимущественно болеют дети дошкольного возраста, среди школьников уровень заболеваемости вырос на 25% “, - пояснил заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Во избежание распространения инфекции принято решение о приостановлении занятий в одной из школ, где уровень заболеваемости уже превысил 20%. Еще в 14 школах частично приостановили занятия (в отдельных классах).

Детсадики закрываться не будут, отметили в КГГА.

“Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах“, - отметил чиновник.

Ранее на карантин закрыли школы в Виннице и Житомире.