В Сумской области наркогруппировку возглавлял полицейский

24-летний правоохранитель вместо противодействия наркоприступности решил ее возглавить.

Спецоперацию провели совместно с СБУ и прокуратурой npu.gov.ua

В Сумской области полиция задержала наркогруппировку, организованную оперуполномоченным Управления противодействия наркопреступности местной полиции.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Читай также: В РФ десятерых украинцев осудили за наркоторговлю

“24-летний старший лейтенант полиции организовал группу наркодилеров. Под его контролем “работали“ ранее судимые лица (за кражи, грабежи, употребление, хранение наркотиков, содержание наркопритонов), а также сотрудник Государственного учреждения исполнения наказания“, - говорится в сообщении.

В зависимости от распределенных ролей злоумышленники изготавливали психотропное вещество амфетамин и сбывали товар не только на территории Сумской области, но и пересылали по почте в другие регионы.

Правоохранители задокументировали сбыт 240 г амфетамина на сумму 33 тыс. грн. Еще 400 г на сумму 60 тыс. грн дилеры готовились продать.

Амфетамин дельцы изготавливали сами npu.gov.ua

Преступники сбывали товар не только на территории Сумской области npu.gov.ua

Под контролем полицейского работали ранее судимые лица npu.gov.ua

По собранным полицией фактам Генпрокуратурой был начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, В Александрии двух полицейских уличили в “крышевании“ наркобизнеса.