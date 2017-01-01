В Сумской области наркогруппировку возглавлял полицейский
В Сумской области полиция задержала наркогруппировку, организованную оперуполномоченным Управления противодействия наркопреступности местной полиции.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
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“24-летний старший лейтенант полиции организовал группу наркодилеров. Под его контролем “работали“ ранее судимые лица (за кражи, грабежи, употребление, хранение наркотиков, содержание наркопритонов), а также сотрудник Государственного учреждения исполнения наказания“, - говорится в сообщении.
В зависимости от распределенных ролей злоумышленники изготавливали психотропное вещество амфетамин и сбывали товар не только на территории Сумской области, но и пересылали по почте в другие регионы.
Правоохранители задокументировали сбыт 240 г амфетамина на сумму 33 тыс. грн. Еще 400 г на сумму 60 тыс. грн дилеры готовились продать.
По собранным полицией фактам Генпрокуратурой был начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, В Александрии двух полицейских уличили в “крышевании“ наркобизнеса.