В Черниговской области изъяли крупную партию поддельного алкоголя

Из суррогатного алкоголя изготавливались напитки известных брендов – Finlandia, Jack Daniel's, Beluga. Изъятую партию оценили в 2 млн гривен.

В городах Прилуки и Ичня Черниговской области правоохранители обнаружили подпольное производство суррогатного алкоголя. Об этом сообщает региональная прокуратура.

"В частном доме было организовано производство алкоголя путем смешивания спирта неизвестного происхождения с водой и другими пищевыми добавками с использованием оборудования. Реализация фальсифицированных алкогольных напитков осуществлялась в пластиковых пакетах bag-in-box, а также пластиковых бутылках различного объема", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что всего было проведено девять обысков на территории Прилук и Ични, по результатам которых изъято из незаконного оборота почти шесть тонн спирта, полторы тонны фальсифицированных элитных алкогольных напитков – Finlandia, Jack Daniel's, Beluga и других.

Всего изъято имущества на сумму более 2 млн гривен, в том числе подакцизных товаров на сумму 1,8 млн гривен. Уcтановлено, что продукция реализовывалась на территории области в розницу и оптом через соцсети и Viber.

Фото: Прокуратура Черниговской области

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Киеве обнаружили подпольные склады, где хранилась контрафактная алкогольная продукция – элитных марок виски. Изъятый товар оценили в 5 млн гривен.

Под Киевом нашли цех по производству поддельного пива известных брендов