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В ДНР заявили об обстреле здания "минобороны"

Комментариев: 4
Здание обстреляли из гранатомета. Сепаратисты утверждают, что произошел террористический акт. По предварительным данным, пострадавших нет.
Брошенный тубус гранатомета
Брошенный тубус гранатомета
Александр Коц / Twitter

Вечером в четверг неизвестные открыли огонь из гранатомета по зданию "министерства обороны" самопровозглашенной ДНР, которое находится в центре подконтрольного сепаратистам Донецка. Об этом 1 февраля сообщают сепаратистские СМИ.

"По зданию минобороны ДНР был произведен выстрел из гранатомета. Это произошло в 19:00", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Более подробная информация уточняется. Сепаратисты утверждают, что произошел террористический акт.

На опубликованных в соцсетях фото видно, что тубус от гранатомета был брошен на месте выстрела. В самом здании вылетели окна.

Cмотрите фотогалерею: В ДНР заявили об обстреле здания "минобороны"

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Донецке произошел взрыв в жилом доме по улице Красноармейской. В результате взрыва оказалось повреждено порядка 10 оконных блоков дома на нескольких этажах.

Прибывшие на место спасатели вынесли из здания пятерых пострадавших, среди которых оказалось двое детей.

СМИ: В Донецке взорвали "министра"

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Минобороны, Донецк, взрыв, донбасс, гранатомет, ДНР, Новости Донецка, ДНР новости сегодня, ДНР новости, новости Донбасса, обстрел из гранатомета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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SINIY26    01.02.2018, 23:11
Оценка:  +4
SINIY26
Террористы террористов обстреляли
заУкраину    01.02.2018, 23:11
Оценка:  +2
заУкраину
очередное покушение на куриного царя захарку?
Валентин_64    01.02.2018, 23:11
Оценка:  +2
Валентин_64
В тему история об Александре Дюма:
Дюма был страстный и невоздержанный в выражениях спорщик. Одна из его словесных баталий закончилась дуэлью. Участники ее решили избегнуть судебного преследования оригинальным способом. Тянуть жребий с тем, чтобы один из них застрелился сам.
Валентин_64    01.02.2018, 23:11
Оценка:  +4
Валентин_64
Роковой билет достался Дюма, он удалился в соседнюю комнату, раздался выстрел, а затем перед присутствующими появился улыбающийся Дюма.
- Я стрелялся, но, увы, промахнулся! - так объяснил романист случившееся. ))
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