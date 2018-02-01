В ДНР заявили об обстреле здания "минобороны"
Вечером в четверг неизвестные открыли огонь из гранатомета по зданию "министерства обороны" самопровозглашенной ДНР, которое находится в центре подконтрольного сепаратистам Донецка. Об этом 1 февраля сообщают сепаратистские СМИ.
"По зданию минобороны ДНР был произведен выстрел из гранатомета. Это произошло в 19:00", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. Более подробная информация уточняется. Сепаратисты утверждают, что произошел террористический акт.
На опубликованных в соцсетях фото видно, что тубус от гранатомета был брошен на месте выстрела. В самом здании вылетели окна.
Cмотрите фотогалерею: В ДНР заявили об обстреле здания "минобороны"
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Донецке произошел взрыв в жилом доме по улице Красноармейской. В результате взрыва оказалось повреждено порядка 10 оконных блоков дома на нескольких этажах.
Прибывшие на место спасатели вынесли из здания пятерых пострадавших, среди которых оказалось двое детей.
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