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ГПУ готовит ходатайство об изменении меры пресечения Гужве

Комментариев: 1
В надзорном ведомстве утверждают, что Игоря Гужву неоднократно вызывали в суд, однако он не являлся, мотивируя это плохим состоянием здоровья.
Игорь Гужва
Игорь Гужва
Донпресс

Генпрокуратура Украины готовит ходатайство об изменении меры пресечения главному редактору интернет-издания Страна.uа Игорю Гужве. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Прокурором готовится ходатайство в суд об обращении залога в доход государства и изменения меры пресечения на более строгую", – говорится в сообщении.

В ГПУ утверждают, что Гужву неоднократно вызывали в суд, однако он не являлся, мотивируя это плохим состоянием здоровья.

"В ходе судебного разбирательства прокурором подано ходатайство в суд в части возложения на обвиняемого дополнительных обязанностей, в том числе сдать на хранение три паспорта для выезда за границу. Однако, решением Шевченковского районного суда Киева в ходатайстве прокурора об ограничении в пользовании обвиняемым загранпаспортами отказано", – отметили в ГПУ.

Как сообщал Корреспондент.net, Игоря Гужву обвиняли в вымогательстве. Народный депутат от фракции Радикальная партия Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua требовала от него деньги за неразмещение компрометирующих материалов.

Накануне Страна.ua в обращении к президенту Украины заявила о том, что Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей".

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Теги: Генпрокуратура, суд, Игорь Гужва, Страна.ua
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bugrov3    01.02.2018, 23:11
Оценка:  -1
bugrov3
дибилы! какая более строгая мера пресечения. да его уже нет в стране. ну чё здесь скажешь: сказочные идиёты! как адену партупею, всё тупею и тупею.
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