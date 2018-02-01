ГПУ готовит ходатайство об изменении меры пресечения Гужве

В надзорном ведомстве утверждают, что Игоря Гужву неоднократно вызывали в суд, однако он не являлся, мотивируя это плохим состоянием здоровья.

Генпрокуратура Украины готовит ходатайство об изменении меры пресечения главному редактору интернет-издания Страна.uа Игорю Гужве. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Прокурором готовится ходатайство в суд об обращении залога в доход государства и изменения меры пресечения на более строгую", – говорится в сообщении.

В ГПУ утверждают, что Гужву неоднократно вызывали в суд, однако он не являлся, мотивируя это плохим состоянием здоровья.

"В ходе судебного разбирательства прокурором подано ходатайство в суд в части возложения на обвиняемого дополнительных обязанностей, в том числе сдать на хранение три паспорта для выезда за границу. Однако, решением Шевченковского районного суда Киева в ходатайстве прокурора об ограничении в пользовании обвиняемым загранпаспортами отказано", – отметили в ГПУ.

Как сообщал Корреспондент.net, Игоря Гужву обвиняли в вымогательстве. Народный депутат от фракции Радикальная партия Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua требовала от него деньги за неразмещение компрометирующих материалов.

Накануне Страна.ua в обращении к президенту Украины заявила о том, что Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей".