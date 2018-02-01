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В Тернопольской области нашли закопанные колокола

Комментариев: 3
Церковные колокола были изготовлены в 1922 году. Всего их было три – пока нашли самый большой и самый маленький. Весной продолжат поиски третьего.

В Тернопольской области нашли в земле церковные колокола, закопанные во время Второй мировой войны. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает ТСН.

Отмечается, что жители поселка Коропец искали колокола десятки лет.

"Перекопали чуть ли не все бывшее церковное подворье, привлекали специалистов с металлоискателями, и все напрасно. И только недавно жители поселка случайно наткнулись на колокола, закопанные глубоко в земле. Нашлись благовесты, когда на одном из дворов ремонтировали водопровод", – говорится в сообщении.

Известно, что спаситель колоколов спрятал их от немецких оккупантов, поскольку они хотели их переплавить.

Колокола были изготовлены в 1922 году. Всего их было три – пока откопали самый большой и самый маленький. Весной продолжат поиски третьего.

Колокола уже почистили и впервые в них зазвонили. Вот только сама церковь не дождалась этой находки. Во времена советской власти она была уничтожена.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее во Львове под брусчаткой нашли старые еврейские надгробия. По данным историков, в советский период их забрали с кладбища и замостили ими двор.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: церковь, находка, видео, немцы, Вторая мировая война, колокол, Тернопольская область, колокола
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Pepsomen    01.02.2018, 23:11
Оценка:  -11
Pepsomen
Теперь сдадут их на металлолом и будут неделю не просыхать всей своей деревней...
zirka2006    01.02.2018, 23:11
Оценка:  +5
zirka2006
В Україні не існує дєрьовен. Доречі саме визначення "дєрєвня" означає село без церкви. Дєрьовня не знає про себе дєрьовню - парадокс.
Ekyvok    02.02.2018, 00:02
Оценка:  +2
Ekyvok
От чому в мене нема ні найменшого бажання зайти на якийсь вологодський сайт і щось там постити? А сюди мордва лізе і лізе...
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