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В Украине с начала года на пожарах погибли 264 человека

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Чаще всего жертвами пожаров становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.
Пожар в центре Киева
Пожар в центре Киева
Сергій Бережной/Fаcebook

В Украине с начала 2018 года на пожарах погибли 264 человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.

"В целом, за первый месяц нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 264 и 140 человек соответственно", – говорится в сообщении.

Основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей спасатели называют собственную халатность граждан.

"Статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в центре Киева горел ресторан.

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Теги: Украина, пожар, жертвы, ГосЧС
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Источник: korrespondent.net

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