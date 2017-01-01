В Украине с начала года на пожарах погибли 264 человека
Чаще всего жертвами пожаров становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.
В Украине с начала 2018 года на пожарах погибли 264 человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.
"В целом, за первый месяц нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 264 и 140 человек соответственно", – говорится в сообщении.
Основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей спасатели называют собственную халатность граждан.
"Статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях", – говорится в сообщении.
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