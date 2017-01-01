ОГА: Сепаратисты обстреляли поселок под Дебальцево

В результате обстрела поселка Мироновский из тяжелого вооружения поврежден частный дом и два здания Донрыбкомбината.

В поселке Мироновский уже работают ремонтные бригады Пресс-центр штаба АТО / Facebook

В ночь на пятницу, 2 февраля, сепаратисты обстреляли поселок Мироновский Бахмутского района. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

“Ночью под огонь рашистов попал поселок Мироновский Бахмутского района. В результате обстрела из тяжелого вооружения поврежден частный дом и два здания Донрыбкомбинат, перебиты две линии электропередач – 10 домов остались без света“, – написал Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, пострадавших нет.

“В поселке уже работают ремонтные бригады – материалы, необходимые для ремонта поврежденного жилья и восстановления электроснабжения есть“, – добавил Жебривский.

Ранее сооьщалось, что за прошедшие сутки, 1 февраля, сепаратисты четыре раза нарушили перемирие, никто из украинских военнослужащих не пострадал.