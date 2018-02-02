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В Луганске рассказали, в какой валюте хранят сбережения

Комментариев: 3
У некоторых жителей города нет сбережений из-за невысоких пенсий. Есть и такие, которые больше доверяют гривне или евро. Некоторые думают, что лучше хранить деньги в российских рублях.
У жителей Луганска спросили, как они хранят свои сбережения
У жителей Луганска спросили, как они хранят свои сбережения
Скриншот из видео

Журналисты Радио Свобода спросили у жителей Луганска, как они хранят свои сбережения. Видео в пятницу, 2 февраля, публикует 112 Украина.

Так, одна из респонденток заявила, что хранить ей нечего – денег не хватает, женщина старается дожить до следующей пенсии. По словам второй, она тоже не хранит сбережения, ведь пенсия составляет лишь 2000 руб. (990 грн).

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Еще одна местная жительница сказала, что не может точно ответить, но предполагает, что лучше хранить в той валюте, какая есть – в российских рублях.

Третья женщина заявила, что не хранит сбережения, так как пенсии такие, “что и рубль не оставить“.

Еще одна респондентка считает, что лучше хранить в евро, так как ее дочь живет в Нидерландах. Но евро сложно получить, разве что “втридорога“. Еще одна местная жительница отметила, что больше всего доверяет гривне.

Напомним, ранее жители ОРЛО рассказали, что им приходится проходить, чтобы получать выплаты от Украины.

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Теги: деньги, валюта, пенсия, сбережения, Луганск, ЛНР
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Комментариев (3)
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Хюндай    02.02.2018, 14:09
Оценка:  0
Хюндай
Всем вчера уже доложили ,они их хранят в криптовалюте.
Бувший_східняк    02.02.2018, 13:45
Оценка:  0
Бувший_східняк
Храните деньги в банке. Банку закопайте в огороде.
apollon    02.02.2018, 13:43
Оценка:  +2
apollon
Пустить окупантов, позволить им разобрать и вывезти в рф всю промышленость и потом орать что хунта виновата - квинтесенция узко-мирской логики!
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