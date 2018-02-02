Чемпион России по дуэльной стрельбе воевал на Донбассе - СБУ

Александр Заличев служил в ЧВК Вагнер. Он причастен к террористической деятельности на востоке Украины .

Двукратный чемпион России по дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев проходил службу снайпером в частной военной компании Вагнера.

Как заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, это стало известно в рамках расследования деятельности этой группировки на Донбассе. Спецслужба установила персональные данные почти 2000 наемников Вагнера.

“Из анализа открытых источников есть информация, что он был двукратным чемпионом России, а также подчеркиваю, членом сборной команды России по тактической стрельбе как минимум в 2014-2016 годах“, - сказал он в эфире телеканала Прямой.

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В связи с этим СБУ подготовила письмо к министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову с просьбой довести соответствующую информацию до спортивных федераций стран-партнеров.

Обращение СБУ к Жданову по поводу Заличева facebook.com/giolena11

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Заличев подпадает как под статьи Уголовного кодекса Украины (258-3, 260), так и России (359 - наемничество).

Напомним, 22 января СБУ обнародовала аудиозаписи телефонных переговоров между главарем ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил РФ Евгением Никифоровым (позывной Тамбов).