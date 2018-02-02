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Чемпион России по дуэльной стрельбе воевал на Донбассе - СБУ

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 7
Александр Заличев служил в ЧВК Вагнер. Он причастен к террористической деятельности на востоке Украины .
СБУ обвинила Заличева в терроризме
СБУ обвинила Заличева в терроризме
lynx-guns.ru

Двукратный чемпион России по дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев проходил службу снайпером в частной военной компании Вагнера.

Как заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, это стало известно в рамках расследования деятельности этой группировки на Донбассе. Спецслужба установила персональные данные почти 2000 наемников Вагнера.

“Из анализа открытых источников есть информация, что он был двукратным чемпионом России, а также подчеркиваю, членом сборной команды России по тактической стрельбе как минимум в 2014-2016 годах“, - сказал он в эфире телеканала Прямой.

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В связи с этим СБУ подготовила письмо к министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову с просьбой довести соответствующую информацию до спортивных федераций стран-партнеров.

Обращение СБУ к Жданову по поводу Заличева
Обращение СБУ к Жданову по поводу Заличева
facebook.com/giolena11

facebook.com/giolena11

Заличев подпадает как под статьи Уголовного кодекса Украины (258-3, 260), так и России (359 - наемничество).

Напомним, 22 января СБУ обнародовала аудиозаписи телефонных переговоров между главарем ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил РФ Евгением Никифоровым (позывной Тамбов).

Переговоры Уткина и Никифорова
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Теги: Вагнер, Донбасс, наемники, Заличев, Россия
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Комментариев (7)
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AloneInNight    02.02.2018, 13:43
Оценка:  +6
AloneInNight
Икнется это и этому отморозку, и другим.
"Все ходы записаны".
AДМИНИСТРАТОP    02.02.2018, 13:43
Оценка:  -6
AДМИНИСТРАТОP
И сколько он зверей на Донбассе"уговорил"?
para-trooper    02.02.2018, 13:43
Оценка:  +5
para-trooper
Вы свидетель убийств этим ушлепком украинких солдат на территории Украины?
Или просто потрындеть, что он не был оккупантом?
Сити3ен    02.02.2018, 13:49
Оценка:  +1
Сити3ен
Ты наверное в курсе, кого так называли на Донбассе в 14-15 годах?
Кадыровскую братву, которая около Шахтерска базировалась и сразу обложила данью таксеров и рыночников, ворованными тачками банчила. В окрестностях тогда стали часто пропадать девочки-подростки.
И не прикидывайся, что не знал.
Сити3ен    02.02.2018, 13:42
Оценка:  +8
Сити3ен
Эти документы они должны были подать в Интерпол и пусть чувак попробует высунуть нос из России
Nesdeshniy    02.02.2018, 13:42
Оценка:  -7
Nesdeshniy
Эти документы для внутреннего пользования вешания лапши, в Интерполе над ними посмеются...
dvs1977    02.02.2018, 13:42
Оценка:  +2
dvs1977
резать яйца и отрезать пальцы ,этот метод .думаю будет успешней!!!быдло "братикам"!
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