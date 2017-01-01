Турчинов открыл Центр реагирования на киберугрозы

Центр будет обеспечивать кибербезопасность всех госучреждений и объектов инфраструктуры. Кроме того, центр будет искать в сети угрозы и выявлять вирусы.

В столице начал работу Центр реагирования на киберугрозы. Об этом сказал сегодня, 2 февраля, на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передают Українські Новини.

“Сегодня мы запускаем Центр реагирования на киберинциденты“, - заявил он.

Центр будет работать над предотвращением киберугроз, а также их безотлагательной локализацией.

Турчинов отметил, что уже создан защитный контур, который обеспечивает кибербезопасность всех госучреждений и объектов инфраструктуры.

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Кроме того, центр проводит разведку в сети для поиска угроз и выявляет вирусы.

Также при центре создано учебное подразделение для подготовки кадров.

Секретарь СНБО отметил, что киберцентр будет тесно сотрудничать с аналогичными структурами стран Организации Североатлантического договора (НАТО).

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Контакты с российским киберцентром, по словам Турчинова, исключены.

Напомним, Европейский Союз создал группу по реагированию на киберугрозы (CERT-EU), направленные против институтов Сообщества, а также европейских граждан. Соответствующее решение было принято в рамках межинституционального соглашения Евросоюза.