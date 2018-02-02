Адвокаты топ-менеджеров предприятий нардепа Рыбалки не признают ЛДНР террористами

Заречный районный суд города Сумы продлил до 30 марта 2018 года срок ареста для Дениса Пробачая — одного из топ-менеджеров компании Снэк Экспорт, которая входит в корпорацию S.Group, принадлежащий семье народного депутата Сергея Рыбалки. СБУ и Генпрокуратура подозревают Пробачая в организации торговли на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, передает УНН.

Одним из аргументов, которые привел в суде прокурор прокуратуры Сумской области Алексей Болгов, стала переписка между менеджерами Сергея Рыбалки Денисом Пробачаем и Юрием Джабраиловым, который также сейчас находится в СИЗО по подозрению по статье 258 — финансирование терроризма.

“В обоснование к ходатайству были приложены протокол осмотра информации, сохраненной на мобильном терминале марки Samsung с ноября 2014 года, который принадлежит Пробачаю, в котором есть служебная переписка между подозреваемым Пробачаем и подозреваемым Джабраиловым. По поводу организации, именно организации, я подчеркиваю, поставок и проведения расчетов за поставленную продукцию с ООО Снэк Экспорт. Сообщение такого содержания: „При загрузке на ящиках написали “Луганск“ а теперь — выгружают и замазывают“, „Украину прошел, осталось ДНР пройти“. Такие вот сообщения”, - процитировал отрывки из материалов дела в суде прокурор Алексей Болгов.

Прокуратура утверждает: от продажи товаров компания Снэк Экспорт платила налоги в бюджет непризнанных ЛНР и ДНР, тем самым спонсируя терроризм.

“С тех поставок продукции, которые были совершены с умыслом через Беларусь на оккупированные территории, снимались таможенные платежи и другие налоги в пользу террористических организаций ЛНР и ДНР. Поэтому Пробачаю и было объявлено подозрение в совершении данного уголовного преступления”, - подчеркнул прокурор.

Зато адвокаты Дениса Пробачая, которые требовали освобождения своего подзащитного, неожиданно заявили в суде о том, что так называемые ДНР и ЛНР вообще не является террористическими организациями, поэтому сам факт торговли с ними, не является нарушением украинского законодательства и не подпадает под действие статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Даже несмотря на официальное решение Генеральной прокуратуры с мая 2014 года о признании “Л-ДНР” террористами. Сам же факт организации торговли на оккупированном Донбассе адвокаты топ-менеджера нардепа от Радикальной партии Сергея Рыбалки даже не отрицали.

“На территории Украины нет террористических организаций ДНР и ЛНР. Это — законодательно установлено. Это звучит моральным кощунством. Ответственность наступает только на основании закона. Указанная территория не является террористическими организациями, и лица, проживающие на этой территории, не является террористами. Поэтому я прошу отказать в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей”, - заявил в суде Виталий Наум — защитник Дениса Пробачая.

Для того, чтобы в будущем избежать правовой казуистики о статусе так называемых ЛДНР, общественные активисты, присутствовали на судебном заседании, намерены обратиться к Президенту и Верховной Рады, чтобы законодательно определить террористический статус оккупационной администрации в ОРДЛО.

“Адвокаты подозреваемого высказали свое мнение по поводу безалаберности нашего законодатеьства. Они сегодня постучали в дверь к Президенту, постучали в дверь к Верховной Раде о том, что ДНР и ЛНР не признаны до сих пор террористическими организациями. Сегодня, я считаю, Сумская Фемида абсолютно жесткая. Надеемся на более твердую позицию прокуратуры, и надеемся на то, что все мои собратья также сейчас поймут, что нам необходимо поднимать более серьезно вопрос относительно законодательного признания „ЛДНР“ террористическими организациями ”, - заявил участник АТО, общественный активист Олег Кравец, который присутствовал в Сумском суде.

Заречный суд не прислушался к аргументам адвокатов и продлил арест Дениса Пробачая еще на 60 суток. Топ-менеджер Сергея Рыбалки, которого правоохранители обвиняют в финансировании терроризма, находится в СИЗО с 20 октября прошлого года, когда был задержан сотрудниками СБУ.