К ногам участников акции Полка победы бросили куски говяжьей печени как символ кровавой власти большевиков.

В Запорожье между патриотично настроенными активистами с национальной символикой и несколькими десятками пенсионеров, которые пришли возложить цветы, возникли жаркие споры и потасовки

В Запорожье сорвали акцию пенсионеров из Полка победы

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В Запорожье сорвали акцию пенсионеров из Полка победы

В Запорожье украинские активисты сорвали акцию в честь 75-летия окончания Сталинградской битвы местной организации Полк победы. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что утром около 20 активистов организации Полк победы, преимущественно пенсионеры, собрались возле Аллеи славы, где возлагали цветы к памятнику воинов Великой отечественной войны.

“В это время к ним подошли несколько десятков местных патриотов и волонтеров, которые призвали их не насаждать в Запорожье так называемый “русский мир“, уважительно соотноситься к украинским солдатам, погибшим на Донбассе“, – говорится в сообщении.

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Также для препятствования проведению акции патриоты включили громкую музыку. В итоге мероприятие проходило под украинские песни.

Затем проукраинские активисты бросили к ногам участников акции говяжью печень как символ кровавой власти большевиков.

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Между сторонами произошла словесная перепалка, однако благодаря большому количеству полиции стычек удалось избежать.

При этом руководитель Полка победы, бывший глава запорожской городской организации Партия регионов Андрей Иванов не присутствовал на акции.

По неофициальным данным от источников в правоохранительных органов, Иванов находится дома, у него сейчас проводятся следственные действия в рамках ранее открытого уголовного производства по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, – отметили в агентстве.

Ранее в Запорожье возле храма Московского патриархата в районе Малого Рынка избили двух мужчин, которые в рамках акции #принесикуклу пришли в церковь с игрушкой.