Харьковский сурок предсказал, какой будет весна
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В поселке Гайдары Змиевского района Харьковской области степной сурок Тимка Третий, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пятницу, 2 февраля, сделал традиционное предсказание весны.
Об этом сообщает Городской дозор Харькова.
“Сурок говорит, что через шесть недель будет теплая весна“, - истолковал предсказание сурка его хранитель Виктор Токарский.
По народным поверьям, сурки способны предсказывать, когда придет весна: если день пасмурный и грызун не видит своей тени - значит, быть ранней весне, если же день солнечный, а зверек норовит спрятаться обратно в нору - зима продлится еще долго.
Также у Тимки спросили, есть ли жизнь на Марсе. Сурок выбрал табличку с надписью “Є життя на Марсі“.
Напомним, из-за аномально теплой зимы День сурка в Николаевском зоопарке наступил рекордно рано.