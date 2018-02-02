Харьковский сурок предсказал, какой будет весна

"Синоптик" харьковского университета сурок Тимка также поведал о неземном разуме.

На биостанции Харьковской области День сурка отмечают с 2004 года dozor.kharkov.ua

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В поселке Гайдары Змиевского района Харьковской области степной сурок Тимка Третий, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пятницу, 2 февраля, сделал традиционное предсказание весны.

Об этом сообщает Городской дозор Харькова.

“Сурок говорит, что через шесть недель будет теплая весна“, - истолковал предсказание сурка его хранитель Виктор Токарский.

По народным поверьям, сурки способны предсказывать, когда придет весна: если день пасмурный и грызун не видит своей тени - значит, быть ранней весне, если же день солнечный, а зверек норовит спрятаться обратно в нору - зима продлится еще долго.

Также у Тимки спросили, есть ли жизнь на Марсе. Сурок выбрал табличку с надписью “Є життя на Марсі“.

Напомним, из-за аномально теплой зимы День сурка в Николаевском зоопарке наступил рекордно рано.