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Киевлянин выиграл в Спортпрогноз более 480 000 гривенНовости компаний

Комментариев: 5
Для того, чтобы войти в историю лотереи, прогнозист потратил всего 100 грн.
Киевлянин выиграл в Спортпрогноз более 480 000 гривен

Выиграть почти полмиллиона гривен удачливому прогнозисту помогли правильно угаданные результаты Чемпионата Англии, Кубка Италии, Бельгии и Нидерландов, сообщают в пресс службе лотереи.

Джекпот тиража составил 460 000 гривен, но, поскольку игрок сделал несколько успешныхставок, то получит выигрыш еще и за две другие призовые категории – всего 481621 грн!

 

На момент написания материала игрок за выигрышем еще не обратился, но

известно, что счастливая ставка была сделана в Киеве, по адресу Харьковское шоссе 144.

Судя по тому, что в ставке игрок использовал различные возможности лотереи,такие как системы и блоки, он хорошо знаком с правилами и играет в Спортпрогноз довольно давно.

Предыдущий рекорд в Спортпрогнозе составлял 400 000 гривен. Эту сумму любители спортивных ставок выигрывали дважды, последний раз всего 2 месяца назад – в конце 2017 года.

Детальнее – на официальном сайте М.С.Л.

Ранее мы сообщали о двух победителях, которые сорвали рекордный джекпот в Спортпрогнозе.

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Комментариев (5)
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rashensvoloch    02.02.2018, 13:43
Оценка:  +3
rashensvoloch
Ляшко?
barakuda*777    02.02.2018, 14:02
Оценка:  +2
barakuda*777
100%
Бувший_східняк    02.02.2018, 13:43
Оценка:  -2
Бувший_східняк
Сообщите все данные, пжалуста. Братва интересуется....
exolot    02.02.2018, 13:43
Оценка:  +3
exolot
Игрок за выигрышем еще не обратился, но давно известно, что это Ляшко и за выиграшем придет немного позже.
Бувший_східняк    02.02.2018, 13:43
Оценка:  -1
Бувший_східняк
На бронированном автомобиле с автоматчиками.
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