Киевлянин выиграл в Спортпрогноз более 480 000 гривен

Для того, чтобы войти в историю лотереи, прогнозист потратил всего 100 грн.

Выиграть почти полмиллиона гривен удачливому прогнозисту помогли правильно угаданные результаты Чемпионата Англии, Кубка Италии, Бельгии и Нидерландов, сообщают в пресс службе лотереи.

Джекпот тиража составил 460 000 гривен, но, поскольку игрок сделал несколько успешныхставок, то получит выигрыш еще и за две другие призовые категории – всего 481621 грн!

На момент написания материала игрок за выигрышем еще не обратился, но

известно, что счастливая ставка была сделана в Киеве, по адресу Харьковское шоссе 144.

Судя по тому, что в ставке игрок использовал различные возможности лотереи,такие как системы и блоки, он хорошо знаком с правилами и играет в Спортпрогноз довольно давно.

Предыдущий рекорд в Спортпрогнозе составлял 400 000 гривен. Эту сумму любители спортивных ставок выигрывали дважды, последний раз всего 2 месяца назад – в конце 2017 года.

Детальнее – на официальном сайте М.С.Л.

Ранее мы сообщали о двух победителях, которые сорвали рекордный джекпот в Спортпрогнозе.