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Ответ Польше: Тернополь поднимет красно-черный флаг

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Красно-черный флаг национальной революции теперь будут поднимать на всех торжествах одновременно с сине-желтым национальным флагом .
Красно-черный флаг ОУН в приравняли к государственному
Красно-черный флаг ОУН в приравняли к государственному
shutterstock.com

В Тернополе во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с сине-желтым национальным флагом будут обязательно поднимать флаг национальной революции — красно-черный.

Такое решение в пятницу принял Тернпольский городской совет по инициативе городского головы Сергея Надала в ответ на принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды “бандеровской идеологии“. 

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Городской голова подчеркнул, что Тернополь всегда имел прекрасные партнерские отношения с польскими городами - “тесно сотрудничают между собой образовательные, лечебные, спортивные и культурные учреждения наших городов. И именно благодаря совместным проектам мы показываем дружбу между нашими странами и городами“. 

“Убежден, что ни одно политическое решение не может переписать героические страницы нашей истории. Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим Героям и их вкладу в борьбу за независимость Украины“, — пояснил решение мэр Тернополя.

Напомним, 26 января 2018 года правки в закон об Институте нацпамяти Польши были одобрены польским Сеймом, а в ночь на 1 февраля - Сенатом. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент страны Анджей Дуда. Документ предполагает запрет пропаганды в Польше идеологии украинского национализма и запрещает называть называть бывшие концлагеря на территории Польши “польскими лагерями смерти“. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Совет министров Польши удивила реакция мира на закон.

 

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Теги: флаг, Польша, Тернополь
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Комментариев (2)
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barakuda*777    02.02.2018, 13:59
Оценка:  +1
barakuda*777
Скоро польша начнёт гнобить на своей территории заробiтчан.
Боцман__Кобза    02.02.2018, 14:12
Оценка:  0
Боцман__Кобза
Тогда в Украине начнут гнобить польских туристов.
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