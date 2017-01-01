В центре Одессы обрушились два балкона
Дом на улице Екатерининской очень давней постройки.
В Одессе на Екатерининской улице в пятницу, 2 февраля, во внутреннем дворе четырехэтажного здания обрушились два балкона.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Балкон третьего этажа полностью оторвался и, упав вниз, потянул за собой балкон на втором этаже. Последний повис на арматуре.
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Место происшествия оградили. Спасатели проводят работы по демонтажу остатков балкона на втором этаже для устранения угрозы жителям.
К проведению работ привлечены работники жилищно-коммунального хозяйства, газовой службы и электросети.
Спасатели уточняют, что погибших и пострадавших нет.
Напомним, 25 января в одесском порту Южный обрушился причал.