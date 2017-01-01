В центре Одессы обрушились два балкона

Дом на улице Екатерининской очень давней постройки.

В Одессе на Екатерининской улице в пятницу, 2 февраля, во внутреннем дворе четырехэтажного здания обрушились два балкона.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Балкон третьего этажа полностью оторвался и, упав вниз, потянул за собой балкон на втором этаже. Последний повис на арматуре.

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Место происшествия оградили. Спасатели проводят работы по демонтажу остатков балкона на втором этаже для устранения угрозы жителям.

К проведению работ привлечены работники жилищно-коммунального хозяйства, газовой службы и электросети.

Спасатели уточняют, что погибших и пострадавших нет.

Два балкона обрушились во дворе дома №25 на Екатерининской улице odesa.dsns.gov.ua

Рухнувший балкон потянул за собой второй odesa.dsns.gov.ua

Спасатели демонтируют остатки балконов odesa.dsns.gov.ua

Напомним, 25 января в одесском порту Южный обрушился причал.