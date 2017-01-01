Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разыскиваемый экс-чиновник Нафтогаза пришел в ГПУ

Комментариев: 0
Бывший заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Украины Евгений Корнийчук был уведомлен о подозрении и объявлен в розыск в рамках расследования дел о так называемых "вышках Бойко".
Евгений Корнийчук
Евгений Корнийчук
radiosvoboda.org

Объявленный в розыск бывший заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Украины Евгений Корнийчук пришел в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 2 февраля.

"Бывший заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Украины Евгений Корнийчук явился в ГПУ для дачи показаний по производству о завладении денежными средствами ГАО Черноморнефтегаз при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", – написала Сарган.

Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Корнийчуку объявлено о подозрении. "Пользуясь возможностью, зная, что он находится на территории Украины и пока скрывается от следствия, предлагаю ему добровольно обратиться в ГПУ, что повлияет на квалификацию его преступления", - заявил Луценко.

Корнийчук занимал должность заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины с марта 2010 года и был уволен 26 июня 2013 года по собственному желанию. До этого, в 2004-2005 годах, он был заместителем генерального директора по финансам в Укргаздобыче.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Генпрокуратура, Нафтогаз, розыск, ГПУ, нефтевышки Бойко, Чорноморнафтогаз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь