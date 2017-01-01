Киев и Нидерланды будут бороться с пропагандой РФ

Украина и Нидерланды сталкиваются с общими проблемами в сфере безопасности, которые возникли вследствие гибридных мер России. Страны направят усилия на противодействие киберпреступности и фейковых новостей.

Украина и Нидерланды договорились усилить координацию в вопросе противодействия российской пропаганде и другим гибридным вызовам. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром внутренних дел Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, такое усиление особенно актуально на фоне недавних кибератак на банковскую инфраструктуру Нидерландов.

"Согласовано с Оллонгрен объединить усилия, направленные на противодействие киберпреступности и фейковых новостей", – отметил Климкин.

Кроме того, нидерландская сторона будет предоставлять содействие в совершенствовании управленческих процессов в Украине на центральном и местном уровнях с использованием лучших практик и IТ решений", – добавили в МИД.

Ранее сегодня посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что в борьбе с пропагандой Украина является примером для других стран мира, в том числе для Британии.