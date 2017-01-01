Школьников Украины будут учить различать фейковые новости

В Украине внедрят инфо-медийную инициативу "Изучай и различай (L2D)", цель которой – развивать медийную грамотность и научить детей различать пропаганду и дезинформацию.

В Украине начнут тестировать курс медиаграмотности для школьников, который впоследствии введут в каждой школе. Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич на презентации инициативы по инфо-медийной грамотности "Изучай и различай (L2D)".

По ее словам, для Украины вопрос дезинформации является особенно актуальным.

"Но ситуация для нас, украинских граждан, становится еще сложнее, в связи с тем, что мы все живем в условиях гибридной войны. И здесь очень важно для выживания нашего государства, чтобы граждане понимали и умели критически мыслить", – отметила Гриневич.

Курс будет испытан в 50 школах Украины, после этого систему "Изучай и различай (L2D)" внедрят во школы страны.

Ранее во время своего выступления на экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко назвал популизм и распространение неправдивой информации главными угрозами для современной Европы.