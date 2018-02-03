Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Патриарх Филарет: УПЦ КП не будет подчиняться Константинополю

Комментариев: 5
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата заявил, что украинская церковь должна быть независимой, как государство Украина.
Патриарх Филарет
Патриарх Филарет
скриншот

Украинская православная церковь Киевского патриархата не пойдет под эгиду Константинопольского патриархата. Об этом в интервью каналу DW сообщил патриарх Филарет (Денисенко).

Отвечая на вопрос журналиста о том, согласился бы Филарет на единую православную церковь в Украине под Константинопольским патриархатом, глава УПЦ КП ответил отрицательно. Свою позицию аргументировал тем, что Украина – независимое государство.

"Какая разница - подчиняться Москве или подчиняться Константинополю? Украина - независимое государство", - сказал Филарет.

Напомним, что ранее УПЦ КП заявляла, что готова ввести диалог с Русской православной церковью о своей автокефалии, но в случае отказа Москвы она будет решать этот вопрос с Константинополем.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: УПЦ КП, патриарх, Филарет, Константинополь, епархия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
br-slavanin    03.02.2018, 01:24
Оценка:  0
br-slavanin
Филарет родился в селе Благодатное Амвросиевского района Донецкой области в семье шахтёра. То есть из Донецких, из шахтеров. А прикидывается гуцулом.
barakuda*777    03.02.2018, 00:04
Оценка:  -1
barakuda*777
Нет тебе веры .
rashensvoloch    03.02.2018, 01:13
Оценка:  0
rashensvoloch
Як погода в північній століці?
    03.02.2018, 00:02
Оценка:  -1
Маразматик с манией величия..создал свою секту и угробил кучу душ,повевшихся на это
rashensvoloch    03.02.2018, 01:16
Оценка:  0
rashensvoloch
Ви з північної століці далеко переїхали? Поближче до кримлю?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь