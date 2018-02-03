Патриарх Филарет: УПЦ КП не будет подчиняться Константинополю
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата заявил, что украинская церковь должна быть независимой, как государство Украина.
Украинская православная церковь Киевского патриархата не пойдет под эгиду Константинопольского патриархата. Об этом в интервью каналу DW сообщил патриарх Филарет (Денисенко).
Отвечая на вопрос журналиста о том, согласился бы Филарет на единую православную церковь в Украине под Константинопольским патриархатом, глава УПЦ КП ответил отрицательно. Свою позицию аргументировал тем, что Украина – независимое государство.
"Какая разница - подчиняться Москве или подчиняться Константинополю? Украина - независимое государство", - сказал Филарет.
Напомним, что ранее УПЦ КП заявляла, что готова ввести диалог с Русской православной церковью о своей автокефалии, но в случае отказа Москвы она будет решать этот вопрос с Константинополем.
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