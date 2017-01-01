Полторак встретился с главой Пентагона в США

Стороны обсудили шаги по укреплению отношений между американскими и украинскими вооруженными силами. Ожидается, что глава Минобороны Украины обсудит сроки поставок Javelin.

В пресс-службе Пентагона сообщили, что глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис и министр обороны Украины Степан Полторак провели переговоры в пятницу, 2 февраля.



"Сегодня мы намерены обсудить прагматичные шаги по укреплению отношений между нашими вооруженными силами", - заявил Мэттис журналистам перед началом встречи.

Напомним, Полторак находится в США c официальным визитом.

По данным Минобороны Украины, в рамках визита министр примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран, состоятся встречи с представителями руководства оборонного ведомства США, а также руководством и офицерами оперативно-стратегического уровня Национального военного колледжа США. Отмечается, что в программе работы украинской делегации - рабочие встречи с украинскими волонтерами, которые проживают в США и помогают украинской армии.

Ранее сообщалось, что во время своего визита в Вашингтон Полторак обсудит сроки поставок противотанковых комплексов Javelin в Украину.