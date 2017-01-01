Полторак встретился с главой Пентагона в США
Стороны обсудили шаги по укреплению отношений между американскими и украинскими вооруженными силами. Ожидается, что глава Минобороны Украины обсудит сроки поставок Javelin.
В пресс-службе Пентагона сообщили, что глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис и министр обороны Украины Степан Полторак провели переговоры в пятницу, 2 февраля.
"Сегодня мы намерены обсудить прагматичные шаги по укреплению отношений между нашими вооруженными силами", - заявил Мэттис журналистам перед началом встречи.
Напомним, Полторак находится в США c официальным визитом.
По данным Минобороны Украины, в рамках визита министр примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран, состоятся встречи с представителями руководства оборонного ведомства США, а также руководством и офицерами оперативно-стратегического уровня Национального военного колледжа США.
Отмечается, что в программе работы украинской делегации - рабочие встречи с украинскими волонтерами, которые проживают в США и помогают украинской армии.
Ранее сообщалось, что во время своего визита в Вашингтон Полторак обсудит сроки поставок противотанковых комплексов Javelin в Украину.
Напомним, в конце декабря 2017 года стало известно, что США приняли решение о продаже оборонительного вооружения Украине.
По данным СМИ, общая стоимость оборонного пакета для Украины составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.
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