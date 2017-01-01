В зоне АТО погиб украинский воин

Военный подорвался на неустановленном взрывном устройстве в четверг, 1 февраля. О его смерти по уточненной информации сообщает штаб АТО.

Украинский военный в четверг, 1 февраля, подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в субботней сводке.

"По уточненной информации 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, к сожалению, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, отдал жизнь за мирное будущее Украины", - говорится в сообщении.

Также в штабе сообщили что за минувшие сутки сепаратисты четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Как отмечается, вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17:00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Зато, основная огневая активность сепаратистов наблюдалась в пятницу в светлую пору суток. Агрессор продолжал применять минометы и пехотное вооружение.

На Донецком направлении противник почти три часа с небольшим перерывом обстреливал позиции украинских защитников из 82-мм минометов, гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На юге Донецкой области враг нарушал режим тишины с 82-мм минометов и гранатометов в районе населенных пунктов Лебединское и Павлополь.

В штабе сообщили, что вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

Днем ранее в зоне АТО было зафиксировано четыре обстрела, пострадавших не было.