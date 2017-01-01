Дождь обесточил 20 населенных пунктов на Волыни

В ГСЧС сообщили, что дождь на Волыни повредил энергоснабжение в 20 населенных пунктах. Над ликвидацией неполадок работают бригады облэнерго.

Из-за неблагоприятных погодных условий в субботу, 3 февраля, в Волынской области остались без энергоснабдения 20 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"3 февраля из-за неблагоприятных метеоусловий (дождь), произошло обесточивание 20 населенных пунктов в Волынской области", - указано в ежедневной сводке, опубликованной на сайте ведомства в субботу утром.

Также отмечено, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Ранее из-за непогоды в Украине было обесточено 43 населенных пункта.

Ранее в ГСЧС сообщали, что в Украине за неделю на пожарах погибли 62 человека.