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Дождь обесточил 20 населенных пунктов на Волыни

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В ГСЧС сообщили, что дождь на Волыни повредил энергоснабжение в 20 населенных пунктах. Над ликвидацией неполадок работают бригады облэнерго.
Дождь обесточил 20 населенных пунктов на Волыни
Дождь обесточил 20 населенных пунктов на Волыни
facebook.com/ato.news

Из-за неблагоприятных погодных условий в субботу, 3 февраля, в Волынской области остались без энергоснабдения 20 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"3 февраля из-за неблагоприятных метеоусловий (дождь), произошло обесточивание 20 населенных пунктов в Волынской области", - указано в ежедневной сводке, опубликованной на сайте ведомства в субботу утром.

Также отмечено, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Ранее из-за непогоды в Украине было обесточено 43 населенных пункта.

Ранее в ГСЧС сообщали, что в Украине за неделю на пожарах погибли 62 человека.

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Теги: дождь, электроэнергия, свет, волынь, авария, непогода, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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