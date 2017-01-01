На Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ

По наблюдателям из ОБСЕ неизвестные выпустили три пули. Выстрелы происходили со стороны сепаратистов ДНР. Наблюдатели заявили, что пули пролетели недалеко от них, никого не ранив.

Неизвестные открывали огонь в направлении наблюдателей СММ ОБСЕ. Это произошло на контролируемой сепаратистами территории, сообщается в субботу, 3 февраля, в отчете миссии на сайте организации.

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Инцидент произошел 2 февраля, когда патруль, состоящий из 6 человек, находился на заброшенной бензоколонке на дороге M04 примерно в 2,5 км к юго-западу от контролируемой ДНР Ясиноватой (в 16 км к северо-востоку от Донецка), примерно в 2 км от линии разграничения.

"В 14:08 пять членов SMM стояли между бронированными автомобилями СММ, когда они услышали шипящий звук трех пуль, пролетавших с запада на восток над их головами, и увидели, что одна из пуль ударила в землю в 10-15 метрах к востоку от СММ", - говорится в сообщении.

Патруль немедленно покинул район и благополучно вернулся в свою базу в Донецке.

Перед этим, как сообщается, в период с 13:00 до 13:50 наблюдатели зафиксировали 5 неопределенных взрывов, 11 выстрелов из вооружения БМП, 34 очереди и одиночных выстрелов из пулеметов и стрелкового оружия на расстоянии 1-2 км с западной стороны.

Как сообщалось, РФ требует снять экономическую блокаду Донбасса.