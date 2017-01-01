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Украина настаивает на реформировании СБ ООН

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В первую очередь необходимо изменить ситуацию, при которой только одна делегация может своим вето сделать Совет полностью парализованным.
Украина настаивает на реформировании СБ ООН
Украина настаивает на реформировании СБ ООН

На межправительственных переговорах относительно реформирования ООН представители Украины заявили о необходимости изменения процедуры применения права вето. Об этом сообщает Укринформ.

"Во время переговоров особое внимание следует уделить таким вопросам, как право вето и рабочие методы Совета Безопасности", - подчеркнули в украинской миссии во время заседания в Нью-Йорке.

При этом отмечается, что во время членства в СБ ООН в течение последних двух лет Украина, как и все члены Совета, стали свидетелями наличия "институционных недостатков" Совбеза.

"Как страна, которая испытала на себе нападение со стороны своего соседа, мы также ощущаем непосредственные последствия внутренних недостатков Совета", - отметил представитель Украины.

Следовательно, право вето значит, "что только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми". Как подчеркнули в украинской делегации, в последние годы существует слишком много случаев подобных злоупотреблений правом вето.

Кроме того, украинская сторона обратила внимание на другие вызовы, которые стоят перед реформой Совбеза. Один из них - это безрезультатные заявления и предложения и переговоры ради переговоров.

"Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не подойдем даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании", - подчеркнул представитель Украины.

В этой связи украинская делегация отметила необходимость не затягивать с реформами, выразив надежду на результат уже в нынешнем году.

 "Невозможность достичь какого-либо прогресса на этом пути приведет к дальнейшему снижению авторитета и актуальности Совета Безопасности и, как следствие, всей Организации", - заявили в Постоянном представительстве Украины при ООН.

Ранее Волкер оценил вероятность лишения России права вето в ООН.

Напомним, ООН призывает все страны соблюдать олимпийское перемирие.

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Теги: Украина, ООН, реформы, совбез
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Источник: korrespondent.net

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