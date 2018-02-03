США призывают Украину провести реформы в оборонной сфере

В министерстве обороны США надеются, что украинская власть сможет быстро осуществить реформы обороны ради национальной безопасной Украины.

В Пентагоне ожидают, что Украина в ближайшем будущем примет закон о национальной безопасности, который станет основой для успешных реформ в сфере обороны. Об этом говорится в заявлении Пентагона по итогам встречи министров обороны Украины и США, которая состоялась в пятницу, 2 февраля.

В заявлении отмечается, что Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о поддержке Украины.

"Он похвалил министра Полторака за постоянную храбрость его страны перед лицом российской агрессии и вновь подтвердил поддержку США целей украинской военной реформы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Пентагоне ожидают, что Украина сможет в сжатые сроки принять необходимый закон и провести реформу оборонной сферы.

"Он назвал закон о национальной безопасности приоритетным вопросом и выразил надежду, что Администрация Президента и украинский парламент, Верховная Рада, предпримут быстрые меры и примут законодательство, которое обеспечит прочную правовую основу для осуществления реформ обороны в поддержку безопасной и демократической Украины", - заявили в Пентагоне.

Оба лидера взяли на себя обязательство укреплять прочное партнерство между США и Украиной, основанное на общих интересах безопасности и общих принципах.

Как сообщалось накануне, Полторак обсудил в США передачу оружия Украине.

Напомним, 2 февраля Мэттис и Полторак провели переговорыв Вашингтоне и обсудили шаги по укреплению отношений между американскими и украинскими вооруженными силами.

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