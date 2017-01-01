На КПП в зоне АТО скопилось около 550 авто

Наибольшее скопление авто наблюдается в пропускном пункте Гнутово - 90 авто на въезд и 100 на выезд. Также в пункте Майорское насчитывается 70 авто на въезд и 80 на выезд.

КПП в зоне АТО скопилось около 550 авто dpsu.gov.ua

На контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО утром 3 февраля в очередях ожидают 550 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: Майорское – 70/80; Марьинка – 50/70; Новотроицкое -40/50; Гнутово – 90/100", - говорится в сообщении.

За прошлые сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

Как ранее сообщалось, в зоне АТО погиб украинский воин.

Ранее на Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ.