Погибших и пострадавших на месте происшествия нет.

В Харькове дом провалился под землю

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В Харькове дом провалился под землю

В пятницу, 2 февраля в Харькове здание ушло под землю. По словам очевидцев, в здании располагалась раздевалка и склад фирмы, которая занимается электромонтажными работами. Об этом сообщает Newsroom.

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“Пострадавших нет. В канализационный коллектор “ушли“ два барабана кабеля на полмиллиона гривен“, - написал очевидец Олег Бабич.

Как сообщили в мэрии, просадка грунта вокруг канализационного коллектора произошла следствие разрушения его сводов от газовой коррозии. Как сообщили в КП Харьковводоканал, сотрудники предприятия сразу организовали штаб по ликвидации последствий ЧП. Кроме того, к работам пришлось подключить киевских специалистов.

“На сегодняшний день с помощью временной насосной станции осуществляется перекачка сточных вод из вышерасположенного колодца в нижерасположенную шахту“, - сообщил заместитель генерального директора КП Харьковводоканал Александр Коваленко.

Напомним, в октябре ЧП в Одессе произошло на улице Львовской.