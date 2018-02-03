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В Харькове дом провалился под землю

Комментариев: 1
Погибших и пострадавших на месте происшествия нет.
В Харькове дом провалился под землю
© vodokanal.kharkov.ua
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В Харькове дом провалился под землю
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В пятницу, 2 февраля в Харькове здание ушло под землю.  По словам очевидцев, в здании располагалась раздевалка и склад фирмы, которая занимается электромонтажными работами. Об этом сообщает  Newsroom.

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“Пострадавших нет. В канализационный коллектор “ушли“ два барабана кабеля на полмиллиона гривен“, - написал очевидец Олег Бабич.

Как сообщили в мэрии, просадка грунта вокруг канализационного коллектора произошла следствие разрушения его сводов от газовой коррозии. Как сообщили в КП Харьковводоканал, сотрудники предприятия сразу организовали штаб по ликвидации последствий ЧП. Кроме того, к работам пришлось подключить киевских специалистов.

“На сегодняшний день с помощью временной насосной станции осуществляется перекачка сточных вод из вышерасположенного колодца в нижерасположенную шахту“, - сообщил заместитель генерального директора КП Харьковводоканал Александр Коваленко.

Напомним, в октябре ЧП в Одессе произошло на улице Львовской.

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Теги: харьков, провал, дом
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Комментариев (1)
МаксимУм    03.02.2018, 13:36
Оценка:  0
МаксимУм
Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 3 февраля, поздравил дом в Харькове, который впервые ушёл под землю.
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