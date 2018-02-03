Во Львове ночью горела церковь УПЦ МП

В пожаре сгорела обшика крыши, деревянное перекрытие площадью в 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь храма Святого князя Владимира.

На весь экран Свернуть

В ночь на субботу, 3 февраля, на проспекте Красной Калины во Львове загорелась церковь Святого князя Владимира УПЦ МП. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читай также: Патриарх Филарет: УПЦ КП не будет подчиняться Константинополю

Отмечается, что огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие площадью 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.

Пожар оперативно ликвидировали. Здание церкви спасено.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве демонтировали крест УПЦ МП.