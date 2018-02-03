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Во Львове ночью горела церковь УПЦ МП

Комментариев: 2
В пожаре сгорела обшика крыши, деревянное перекрытие площадью в 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь храма Святого князя Владимира.
Во Львове ночью горела церковь УПЦ МП
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  • Во Львове ночью горела церковь Святого князя Владимира
Во Львове ночью горела церковь УПЦ МП
Во Львове ночью горела церковь Святого князя Владимира
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В ночь на субботу, 3 февраля, на проспекте Красной Калины во Львове загорелась церковь Святого князя Владимира УПЦ МП. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие площадью 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.

Пожар оперативно ликвидировали. Здание церкви спасено.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве демонтировали крест УПЦ МП.

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Теги: Львов, церковь, фото, пожар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Doriаn_    03.02.2018, 13:37
Оценка:  -1
Doriаn_
Кегебисты в рясах не пострадали ?
dvs1977    03.02.2018, 13:36
Оценка:  +1
dvs1977
«Московский патриархат - это единственная крупная антиукраинская структура, сохранившая своё влияние в стране после начала ро-сс-ийской агрессии...»
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