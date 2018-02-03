Во Львове ночью горела церковь УПЦ МП
В пожаре сгорела обшика крыши, деревянное перекрытие площадью в 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь храма Святого князя Владимира.
Во Львове ночью горела церковь УПЦ МП
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Во Львове ночью горела церковь УПЦ МП
Во Львове ночью горела церковь Святого князя Владимира
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В ночь на субботу, 3 февраля, на проспекте Красной Калины во Львове загорелась церковь Святого князя Владимира УПЦ МП. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Отмечается, что огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие площадью 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.
Пожар оперативно ликвидировали. Здание церкви спасено.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве демонтировали крест УПЦ МП.
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