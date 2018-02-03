Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко поздравил теннисистку Костюк с победой в Австралии

Комментариев: 1
Президент Украины поздравил теннисистку Марту Костюк с получением второго профессионального титула в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 3 февраля, поздравил украинку Марту Костюк со вторым профессиональным титулом в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Невероятная победа! Поздравляем юную украинку Марту Костюк с получением второго профессионального титула в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit. Гордимся тобой, Марта!", - говорится в сообщении.

Украинка Марта Костюк успешно выступила на турнире Международной федерации тенниса (ITF) Womens Circuit в австралийском городе Берне (призовой фонд $60 тысяч). 

В финальном противостоянии 15-летняя киянка за 1 час 8 минут одержала уверенную победу над 25-летней швейцаркой Викторией Голубич - 6:4, 6:3.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк добыла победу в полуфинальном матче против австралийки Зои Хайвс на турнире в Берни и вышла в финал.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Спорт, теннис, победа, Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
МаксимУм    03.02.2018, 13:36
Оценка:  -3
МаксимУм
Ранее Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 3 февраля, поздравил дом в Харькове, который впервые ушёл под землю.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь