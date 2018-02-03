Порошенко поздравил теннисистку Костюк с победой в Австралии

Президент Украины поздравил теннисистку Марту Костюк с получением второго профессионального титула в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit.

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 3 февраля, поздравил украинку Марту Костюк со вторым профессиональным титулом в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Невероятная победа! Поздравляем юную украинку Марту Костюк с получением второго профессионального титула в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit. Гордимся тобой, Марта!", - говорится в сообщении.

Украинка Марта Костюк успешно выступила на турнире Международной федерации тенниса (ITF) Womens Circuit в австралийском городе Берне (призовой фонд $60 тысяч).

В финальном противостоянии 15-летняя киянка за 1 час 8 минут одержала уверенную победу над 25-летней швейцаркой Викторией Голубич - 6:4, 6:3.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк добыла победу в полуфинальном матче против австралийки Зои Хайвс на турнире в Берни и вышла в финал.