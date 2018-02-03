Гройсман об "антибандеровском" законе: Мы сами разберемся с собственными героями

Премьер-министр Украины прокомментировал обострение отношений с польской стороной.

Владимир Гройсман прокомментировал принятие “антибандеровских“ законов в Польше. При этом премьер-министр подчеркнул, что Украина не намерена идти на обострение отношений с этой страной. Об этом чиновник заявил в прямом эфире Прямого канала.

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“Считаю, что есть много чувствительных вопросов, которые поднимать, возможно, не нужно для того, чтобы не создавать каких-то прецедентов для разногласий. Вы видите реакцию всего мира на это законодательство, и хочу подчеркнуть, что мы, украинцы, сами разберемся с собственными героями, с собственной историей“, - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко раскритиковал “антибандеровский“ закон.