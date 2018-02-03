Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман об "антибандеровском" законе: Мы сами разберемся с собственными героями

Комментариев: 6
Премьер-министр Украины прокомментировал обострение отношений с польской стороной.
В ОБСЕ призвали Польшу отклонить "антибандеровский" закон.
В ОБСЕ призвали Польшу отклонить "антибандеровский" закон.
depositphotos.com

Владимир Гройсман прокомментировал принятие “антибандеровских“ законов в Польше. При этом премьер-министр подчеркнул, что Украина не намерена идти на обострение отношений с этой страной. Об этом чиновник заявил в прямом эфире Прямого канала.

Читай также: Премьер Польши объяснил “антибандеровский“ закон

“Считаю, что есть много чувствительных вопросов, которые поднимать, возможно, не нужно для того, чтобы не создавать каких-то прецедентов для разногласий. Вы видите реакцию всего мира на это законодательство, и хочу подчеркнуть, что мы, украинцы, сами разберемся с собственными героями, с собственной историей“, - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко раскритиковал “антибандеровский“ закон.

Поделись:
Теги: украина, польша, гройсман, бандеровский закон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Боцман__Кобза    03.02.2018, 14:43
Оценка:  -3
Боцман__Кобза
Твое дело не с нашими героями разбираться, а с агрессивными соседями, которые нам открыто угрожают.
Вурдалак    03.02.2018, 14:24
Оценка:  -2
Вурдалак
Как вам завещал дедушка Гитлер))
Боцман__Кобза    03.02.2018, 14:41
Оценка:  -3
Боцман__Кобза
Еврею Гройсману завещал дедушка Гитлер? С этого момента - поподробней.
Вурдалак    03.02.2018, 15:24
Оценка:  0
Вурдалак
Не все евреи верующие.Есть и вообще христиане.Гитлер сам на половину еврей))
    03.02.2018, 14:19
Оценка:  +2
Забавно
Еврей записывает в герои пособников гитлеровской Германии
Боцман__Кобза    03.02.2018, 14:42
Оценка:  -4
Боцман__Кобза
Забавно. Нацисты сажали своих пособников в концлагеря. Наверно за примерную службу.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь