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В Киеве радикалы С14 разрушили Поклонный крест

Комментариев: 27
Храм, на месте которого был установлен крест, в 1934 году разрушили коммунисты.
Радикалы уничтожили крест
Радикалы уничтожили крест
Скриншот из видео

В пятницу, 2 февраля, радикалы разрушили Поклонный крест, установленный в столице. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

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Святыня находилась на месте храма святого великомученика Георгия Победоносца, построенного князем Ярославом Мудрым в середине XI века и разрушенного коммунистами в 1934 году.

Акт вандализма национал-радикалы сопровождали антицерковными лозунгами.

Ранее сообщалось о том, что Патриарх УПЦ КП назвал Путина новым Каином.

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Теги: поклонный крест, упц, с14
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Комментариев (28)
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mig83    03.02.2018, 15:08
Оценка:  -3
mig83
Хорошую картинку создают для раша тв. С14 всегда работает по заказу
Боцман__Кобза    03.02.2018, 15:12
Оценка:  -1
Боцман__Кобза
Т.е. пусть московская резидентура творит в Киеве что хочет, а кто с этим не согласен - тот работает по заказу Москвы?
Вурдалак    03.02.2018, 15:19
Оценка:  -3
Вурдалак
А Русская Православная церковь,что правила ещё при царе,до революции 1917 года?Ты к ней как?
Боцман__Кобза    03.02.2018, 15:41
Оценка:  0
Боцман__Кобза
Русская православная церковь создана 31 января 1945 года. Подними ее учредительные документы и посмотри.
Боцман__Кобза    03.02.2018, 14:37
Оценка:  -4
Боцман__Кобза
Кто-то тут коммунистов вспоминал. А вы вспомните как христиане насаждали свою веру. Как глумились над святынями наших предков, как насильно навязывали свою религию. Вот им все и возвращается. А все ваши разговоры о Боге гроша ломаного не стоят. Это христианство к Христу имеет отношение только
Боцман__Кобза    03.02.2018, 14:39
Оценка:  -4
Боцман__Кобза
номинально. И церковь христианская по сути своей сатанинская. И ваше таинство причастия - людоедское. И ваше поклонение орудиям казни - садистское. И если админ решит что я правдой оскорбил чувства христиан - пусть знает, что христиане своей религией оскорбляют мои человеческие чувства.
Боцман__Кобза    03.02.2018, 14:39
Оценка:  -3
Боцман__Кобза
Пусть христианских фанатиков забанит вместе со мной.
Вурдалак    03.02.2018, 15:20
Оценка:  -1
Вурдалак
Ты или наивен или остальных таковыми считаешь.Католическая церковь такое вытворяла,что Православию и не снилось))
Вурдалак    03.02.2018, 15:22
Оценка:  -2
Вурдалак
Христианами и католики являются.То есть две трети мира для тебя не люди?Ты идолопоклонник?))
Anatol    03.02.2018, 14:01
Оценка:  -4
Anatol
Сначала крестик в землю забьют, потом будку построят, попика запустят, что из будки вещать будет, агрессивных старушек акающик завезут, из собачей будки потом и МАФ поболее кирпичный соорудят...
Хюндай    03.02.2018, 13:37
Оценка:  +2
Хюндай
Все ходим под богом,но у некоторых есть свой божок.Одним словом нехристи.
krolikoffnеt    03.02.2018, 13:55
Оценка:  -6
krolikoffnеt
сталинский патриархат из на москвы к Христиантсву не имеет никакого отношения.
Хюндай    03.02.2018, 13:55
Оценка:  0
Хюндай
Так это были коммунисты,или их внуки?
Big_ZANOZA4    03.02.2018, 13:37
Оценка:  +8
Big_ZANOZA4
Надо их трудовые книжки проверить, чем народ на жизнь зарабатывает.
Вайгудермес    03.02.2018, 13:37
Оценка:  +9
Вайгудермес
За 200 гривен эти"патриоты"ещё и не на такое способны...
Bedouin    03.02.2018, 13:37
Оценка:  +5
Bedouin
"Акт вандализма национал-радикалы сопровождали антицерковными лозунгами"
Ну если уже подтверждено, что был акт вандализма, то куда ж смотрела полиция, в ее компетенции не допускать вандалов к совершению всевозможных актов.
А вандалам посоветовал бы пойти где-то поработать, все ж было б больше пользы
Doriаn_    03.02.2018, 13:37
Оценка:  -6
Doriаn_
Вандалы работали - очищали город от незаконных построек . Ну чем не работа ? К тому же еще и на общественных началах .
barakuda*777    03.02.2018, 13:37
Оценка:  0
barakuda*777
Атеистам можно всё ,"они же дети"
BIzzON    03.02.2018, 13:37
Оценка:  -5
BIzzON
Религия -опиум для мозгов
Вурдалак    03.02.2018, 13:36
Оценка:  -8
Вурдалак
Благодарные внуки коммунистов?))
Doriаn_    03.02.2018, 13:36
Оценка:  -7
Doriаn_
Там вроде москвопопы собирались свой МАФ незаконный ставить .
ТакТакс    03.02.2018, 13:37
Оценка:  +2
ТакТакс
Dуriаn, перекрестись и ВРОДЕ, исчезнет с твоих моргал
Doriаn_    03.02.2018, 13:37
Оценка:  -5
Doriаn_
москвопопы кегебистской наружности звездятся аки отец Звездоний из пророческого произведения.
Вурдалак    03.02.2018, 14:22
Оценка:  0
Вурдалак
"Храм, на месте которого был установлен крест, в 1934 году разрушили коммунисты.В пятницу, 2 февраля, радикалы разрушили Поклонный крест, установленный в столице." Что же вы,наследники дедов,так ненавидя коммунистов,их дело продолжаете?
Боцман__Кобза    03.02.2018, 15:02
Оценка:  -2
Боцман__Кобза
РПЦ создавалась коммунистами по личному указанию Сталина и под эгидой госбезопасности. Руководил этим созданием полковник Георгий Карпов. С сентября 1943 по февраль 1960 года — председатель Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР (позже — при Совете министров
Боцман__Кобза    03.02.2018, 15:03
Оценка:  -2
Боцман__Кобза
СССР).
Вурдалак    03.02.2018, 15:17
Оценка:  -1
Вурдалак
А тебе не смешно,что американская Православная церковь официально объединилась при Алексии с Русской православной церковью?Это потомки тех,кто уехал в эмиграцию из России после Октябрьской революции.Советов они никак не касались))
Боцман__Кобза    03.02.2018, 15:19
Оценка:  -1
Боцман__Кобза
Мне смешно "американская Православная церковь" Нет такой церкви. Есть русская ортодоксальная церковь за рубежом. Учи матчасть.
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