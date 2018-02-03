В Киеве радикалы С14 разрушили Поклонный крест
Храм, на месте которого был установлен крест, в 1934 году разрушили коммунисты.
В пятницу, 2 февраля, радикалы разрушили Поклонный крест, установленный в столице. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.
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Святыня находилась на месте храма святого великомученика Георгия Победоносца, построенного князем Ярославом Мудрым в середине XI века и разрушенного коммунистами в 1934 году.
Акт вандализма национал-радикалы сопровождали антицерковными лозунгами.
Ранее сообщалось о том, что Патриарх УПЦ КП назвал Путина новым Каином.
Ну если уже подтверждено, что был акт вандализма, то куда ж смотрела полиция, в ее компетенции не допускать вандалов к совершению всевозможных актов.
А вандалам посоветовал бы пойти где-то поработать, все ж было б больше пользы