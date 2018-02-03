На границе с Польшей начались акции протеста
Во Львовской области на украинско-польской границе местные жители заблокировали пункты пропуска в Раве-Русской и в Шегинях. Таким образом украинцы протестуют против изменений в таможенных правилах, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.
Отмечается, что в 10.20 около двух десятков человек начали ходить по пешеходному переходу возле пункта пропуска Шегини-Медыка в Мостиском районе Львовской области. Участники протеста держат в руках плакаты: "Требуем ликвидировать 24 часа за границей государства", "Stop" 24 часа за границей!" и другие.
Участники акции объявили, что каждые 15 минут будут пропускать по 10 машин к пункту пропуска.
Позже протестующие перекрыли дорогу к пункту пропуска Рава-Русская-Хребенне. Около 30 человек беспрерывно ходят по пешеходному переходу. Они сообщили полиции, что каждые 15 минут будут пропускать по одной машине.
Новые правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже вступили в действие с 1 января. Они ограничивают сумму товара 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.
Напомним, в январе несколько десятков человек перекрыли дорогу возле пункта пропуска Шегини-Медика на украинско-польской границе, протестуя против изменения Налогового кодекса
Позже митингующие перекрыли дорогу к четвертому пункту пропуска на границе Украины с Польшей на западе страны — автомобильному пункту Краковец.
трохи прийдеться платити податки!