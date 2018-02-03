На границе с Польшей начались акции протеста

Во Львовской области заблокированы два пункта пропуска на украинско-польской границе. Участники акции протеста выступают против новых таможенных правил.

Люди ходят по пешеходному переходу, не давая проехать машинам facebook.com/igor.zinkevych

Во Львовской области на украинско-польской границе местные жители заблокировали пункты пропуска в Раве-Русской и в Шегинях. Таким образом украинцы протестуют против изменений в таможенных правилах, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что в 10.20 около двух десятков человек начали ходить по пешеходному переходу возле пункта пропуска Шегини-Медыка в Мостиском районе Львовской области. Участники протеста держат в руках плакаты: "Требуем ликвидировать 24 часа за границей государства", "Stop" 24 часа за границей!" и другие.

Участники акции объявили, что каждые 15 минут будут пропускать по 10 машин к пункту пропуска.

Позже протестующие перекрыли дорогу к пункту пропуска Рава-Русская-Хребенне. Около 30 человек беспрерывно ходят по пешеходному переходу. Они сообщили полиции, что каждые 15 минут будут пропускать по одной машине.

Новые правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже вступили в действие с 1 января. Они ограничивают сумму товара 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

Напомним, в январе несколько десятков человек перекрыли дорогу возле пункта пропуска Шегини-Медика на украинско-польской границе, протестуя против изменения Налогового кодекса

Позже митингующие перекрыли дорогу к четвертому пункту пропуска на границе Украины с Польшей на западе страны — автомобильному пункту Краковец.