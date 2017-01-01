В издании Вести заявили, что силовики пытались проникнуть в их офис

Силовики из Национального агентства по вопросам выявления активов, полученных от коррупционных преступлений, пытались попасть в офис Вестей. После неудачной попытки сиовики пообещали вернуться в понедельник.

В медиахолдинг Вести в субботу, 3 февраля, пытались зайти представители Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает сайт издания.

В издании отметили, что несмотря на то, что сегодня выходной день и издание не работает, силовики пытались взломать двери и проникнуть внутрь.

Представители агентства запросили доступ к коммуникациям. На что представители бизнес-центра Гулливер объяснили, что сегодня – выходной день и они не могут предоставить доступ по техническим причинам. Пообещали все сделать в понедельник.

После неудачных попыток проникнуть в офис, силовики ушли.

Вместе с тем, в издании сообщили, что силовики пообещали вернуться в понедельник.

"Представители АРМА решили оставить журналистов Вестей в покое, НО! Только до понедельника. В начале новой недели нам пообещали новый визит", - сообщили журналисты Вестей.

Как сообщалось, 15 декабря в офисе издания АРМА уже проводили обыски. Тогда в холдинге заявляли, это уже четвертая проверка издания за четыре года его работы.

А 1 февраля, холдинг Вести сообщил о готовящейся спецоперации против редакции.