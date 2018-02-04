В Нацполиции появится новое подразделение

В Национальной полиции анонсировали создание нового подразделения, которое будет бороться с организованной преступностью, "ворами в законе".

В Национальной полиции Украины согласовано создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью, завершение формирования ожидается до конца года. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebookвечером 3 февраля.

"Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения (по борьбе с организованной преступностью – ред.). До конца этого года ожидаем завершения его формирования", – написал он.

Аброськин уточнил, что основными задачами подразделения будет работа по борьбе с организованной преступностью, "ворами в законе".

Он также добавил, что для несения службы в подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.



МВД: В Украине за год зафиксировано 31 заказное убийство

Напомним, ранее в Нацполиции сообщили, что за 2017 год в Украине раскрыли 1387 убийств из 1551 совершенных и 466 убийств прошлых лет.