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В Нацполиции появится новое подразделение

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В Национальной полиции анонсировали создание нового подразделения, которое будет бороться с организованной преступностью, "ворами в законе".
Полицейский значок
Полицейский значок
Korrespondent.net

В Национальной полиции Украины согласовано создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью, завершение формирования ожидается до конца года. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebookвечером 3 февраля.

"Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения (по борьбе с организованной преступностью – ред.). До конца этого года ожидаем завершения его формирования", – написал он.

Аброськин уточнил, что основными задачами подразделения будет работа по борьбе с организованной преступностью, "ворами в законе".

Он также добавил, что для несения службы в подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.

МВД: В Украине за год зафиксировано 31 заказное убийство

Напомним, ранее в Нацполиции сообщили, что за 2017 год в Украине раскрыли 1387 убийств из 1551 совершенных и 466 убийств прошлых лет.

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Теги: преступность, организованная преступность, Национальная полиция, Вячеслав Аброськин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Потому_что    04.02.2018, 00:52
Оценка:  +1
Потому_что
Давно пора.
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