Полторак обсудил в США перспективы сотрудничества разведок
Министр обороны Украины встретился в Пентагоне с директором Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенантом Робертом Эшли.
Украина и США обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между разведывательными подразделениями обеих стран, сообщает пресс-служба Минобороны Украины в субботу, 3 февраля.
В рамках рабочего визита в США министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба в Пентагоне встретились с директором Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенантом Робертом Эшли.
"Во время встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в стране и мире, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между разведывательными подразделениями обеих стран", – говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
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Напомним, ранее Полторак обсудил с главой Пентагона передачу американского оружия Украине.
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