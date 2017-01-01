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Полторак обсудил в США перспективы сотрудничества разведок

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Министр обороны Украины встретился в Пентагоне с директором Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенантом Робертом Эшли.
Степан Полторак и Роберт Эшли
Степан Полторак и Роберт Эшли
Минобороны Украины
 
Украина и США обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между разведывательными подразделениями обеих стран, сообщает пресс-служба Минобороны Украины в субботу, 3 февраля.
 
В рамках рабочего визита в США министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба в Пентагоне встретились с директором Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенантом Робертом Эшли.
 
"Во время встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в стране и мире, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между разведывательными подразделениями обеих стран", – говорится в сообщении.
 
 
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Теги: Украина, США, Минобороны, разведка, Степан Полторак
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Источник: korrespondent.net

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