Непогода на Закарпатье: заблокированы трассы, обесточены почти 20 сел
Вследствие сложных погодных условий на дорогах Закарпатья затруднено движение тяжеловесного транспорта, а также полностью и частично обесточены 19 населенных пунктов.
В результате сильных осадков в виде снега в высокогорных районах Закарпатья на автодорогах затруднено движение тяжеловесного автотранспорта. Также обесточены 19 населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Не все грузовые автомобили могут преодолеть заснеженные трассы, поэтому помощь в буксировке им оказывают подразделения оперативно-спасательной службы.
"По состоянию на 21:00 3 февраля спасатели отбуксировали уже 29 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах. В основном это происходит вследствие того, что водители не меняют вовремя резину на зимнюю и не оборудуют колеса цепями противоскольжения", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате налипания мокрого снега произошло падение трех деревьев. Кроме того, остаются обесточенными 14 населенных пунктов полностью (Межгорский район – 6 н. п., Воловецкий район – 8 н. п.) и 5 частично (пгт Межгорье и Хустский район – 4 н. п.).
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Как сообщал Корреспондент.net, 3 февраля дождь обесточил 20 населенных пунктов в Волынской области.
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