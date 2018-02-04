Непогода на Закарпатье: заблокированы трассы, обесточены почти 20 сел

Вследствие сложных погодных условий на дорогах Закарпатья затруднено движение тяжеловесного транспорта, а также полностью и частично обесточены 19 населенных пунктов.

Без света остались почти 20 населенных пунктов на Закарпатье ГосЧС

В результате сильных осадков в виде снега в высокогорных районах Закарпатья на автодорогах затруднено движение тяжеловесного автотранспорта. Также обесточены 19 населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Не все грузовые автомобили могут преодолеть заснеженные трассы, поэтому помощь в буксировке им оказывают подразделения оперативно-спасательной службы.

"По состоянию на 21:00 3 февраля спасатели отбуксировали уже 29 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах. В основном это происходит вследствие того, что водители не меняют вовремя резину на зимнюю и не оборудуют колеса цепями противоскольжения", – говорится в сообщении ведомства.