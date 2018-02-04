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Непогода на Закарпатье: заблокированы трассы, обесточены почти 20 сел

Комментариев: 1
Вследствие сложных погодных условий на дорогах Закарпатья затруднено движение тяжеловесного транспорта, а также полностью и частично обесточены 19 населенных пунктов.
Без света остались почти 20 населенных пунктов на Закарпатье
Без света остались почти 20 населенных пунктов на Закарпатье
ГосЧС
 
В результате сильных осадков в виде снега в высокогорных районах Закарпатья на автодорогах затруднено движение тяжеловесного автотранспорта. Также обесточены 19 населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба ГосЧС. 
 
Не все грузовые автомобили могут преодолеть заснеженные трассы, поэтому помощь в буксировке им оказывают подразделения оперативно-спасательной службы. 
 
"По состоянию на 21:00 3 февраля спасатели отбуксировали уже 29 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах. В основном это происходит вследствие того, что водители не меняют вовремя резину на зимнюю и не оборудуют колеса цепями противоскольжения", – говорится в сообщении ведомства. 
 
Отмечается, что в результате налипания мокрого снега произошло падение трех деревьев. Кроме того, остаются обесточенными 14 населенных пунктов полностью (Межгорский район – 6 н. п., Воловецкий район – 8 н. п.) и 5 частично (пгт Межгорье и Хустский район – 4 н. п.).

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Теги: Закарпатье, непогода, Закарпатська область, ГосЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Педропотрох    04.02.2018, 03:31
Оценка:  0
Педропотрох
На той местности людей всё-равно нет.
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