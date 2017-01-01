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На Западной Украине масштабные отключения света

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Произошло срабатывание системы защиты линий электропередач из-за резкого ухудшения погодных условий. Только во Львовской области обесточены 220 населенных пунктов.
В Украине обесточены почти 400 населенных пунктов
В Украине обесточены почти 400 населенных пунктов
Пресс-центр штаба АТО / Facebook

В ночь на воскресенье, 4 февраля, из-за осложнения погодных условий – сильного дождя, снега, налипания мокрого снега – произошло срабатывание системы защиты линий электропередач на Западной Украине, сообщает ГСЧС.

В результатет оказались обесточены 394 населенных пунктов в семи областях, в частности, в Львовская – 220, Ивано-Франковская – 46, Закарпатская – 44, Тернопольская – 43, Ровенская – 22, Черниговская – 18 и Сумскй – 1.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в трех областях на западе Украины было объявлено штормовое предупреждение. В Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидался сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах – очень сильный мокрый снег и метели. При этом порывы ветра усиливались до 17-22 м/с.

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Теги: Украина, погода, Западная Украина, непогода, электричество, погода в Украине, погода Украина, отключение электричества, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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