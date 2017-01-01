На Западной Украине масштабные отключения света

Произошло срабатывание системы защиты линий электропередач из-за резкого ухудшения погодных условий. Только во Львовской области обесточены 220 населенных пунктов.

В ночь на воскресенье, 4 февраля, из-за осложнения погодных условий – сильного дождя, снега, налипания мокрого снега – произошло срабатывание системы защиты линий электропередач на Западной Украине, сообщает ГСЧС.

В результатет оказались обесточены 394 населенных пунктов в семи областях, в частности, в Львовская – 220, Ивано-Франковская – 46, Закарпатская – 44, Тернопольская – 43, Ровенская – 22, Черниговская – 18 и Сумскй – 1.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в трех областях на западе Украины было объявлено штормовое предупреждение. В Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидался сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах – очень сильный мокрый снег и метели. При этом порывы ветра усиливались до 17-22 м/с.