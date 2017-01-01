Во Львовской области перевернулся автобус с футбольной командой

В автобусе находилось 20 членов футбольной команды Малинск и водитель, которые возвращались с тренировки. Авария произошла между селами Дидилов и Банюны.

В Каменко-Бугском районе Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой Малинск Ровенской области. Об этом в вовскресенье, 4 февраля, сообщает УНИАН со ссылкой на патрульную полицию Львова.

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Отмечается, что ДТП произошло в реультате непогоды между селами Дидилов и Банюны. В результате аварии никто не пострадал.

Пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий отметила, что ДТП произошло на опасном повороте между селами.

“Водитель не учел дорожных условий и не выбрал безопасной скорости, на повороте автобус начало нести. Водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет“, – сказала она.

Перевернувшийся автобус Zaxid.net

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В автобусе было 20 членов футбольной команды Малинск и водитель, которые возвращались с тренировки в сторону Ровно.

Ранее сообщалось, что в Киеве в Киеве в масштабном ДТП погибли две человека.

