В воскресенье центр Киева будут охранять почти две тысячи полицейских и нацгвардейцев

В воскресенье в центре столицы запланирован ряд массовых мероприятий.

Около 2 тысяч полицейских и нацгвардейцев будут следить за правопорядком в столице ua.korzonews.info



В центре Киева, где в воскресенье, 4 февраля, запланирован ряд массовых мероприятий, за порядком следят около 2 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщает полиция Киева.

"Сегодня в центральной части столицы в соответствии с поданными в Киевскую городскую государственную администрацию заявками запланировано несколько мероприятий, в которых будут участвовать киевляне и представители из других регионов. Чтобы надлежащим образом обеспечить безопасность участников и не допустить провокаций, за порядком следят полицейские и военнослужащие НГУ. В общей сложности в центральной части города несут службу около 2000 работников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Как известно, в воскресенье свои акции планируют политическая сила экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили "Движение новых сил", общественная организация "АвтоЕвроСила", а также активисты против создания так называемых национальных дружин.