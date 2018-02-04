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В воскресенье центр Киева будут охранять почти две тысячи полицейских и нацгвардейцев

Комментариев: 2
В воскресенье в центре столицы запланирован ряд массовых мероприятий.
Около 2 тысяч полицейских и нацгвардейцев будут следить за правопорядком в столице
Около 2 тысяч полицейских и нацгвардейцев будут следить за правопорядком в столице
ua.korzonews.info


В центре Киева, где в воскресенье, 4 февраля,  запланирован ряд массовых мероприятий, за порядком следят около 2 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщает полиция Киева.

"Сегодня в центральной части столицы в соответствии с поданными в Киевскую городскую государственную администрацию заявками запланировано несколько мероприятий, в которых будут участвовать киевляне и представители из других регионов. Чтобы надлежащим образом обеспечить безопасность участников и не допустить провокаций, за порядком следят полицейские и военнослужащие НГУ. В общей сложности в центральной части города несут службу около 2000 работников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Как известно, в воскресенье свои акции планируют политическая сила экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили "Движение новых сил", общественная организация "АвтоЕвроСила", а также активисты против создания так называемых национальных дружин.

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Теги: столица, Киев, нацгвардейцы, правопорядок
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Комментариев (2)
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безвіз    04.02.2018, 14:01
Оценка:  -1
безвіз
Зачем?Кого и от кого охранять?
Ліsа    04.02.2018, 14:01
Оценка:  +1
Ліsа
Які "національні дружини"?????? Просто влада хоче узаконити власних тітушок для свого захисту.
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