В Ужгороде бросили "коктейль Молотова" в здание союза венгров

В союзе венгров считают, что произошедшее может быть провокацией и пока не комментируют. В полиции уже исследуют видео с камер наблюдений.

В Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает 112 Украина.

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“Пока что известно, что инцидент произошел после 4 утра. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет“, – говорится в сообщении.

По информации издания, уголовное дело может быть открыто уже сегодня. Правовой квалификации пока нет. Не комментируют произошедшее и в союзе венгров, отмечая, что это может быть провокацией.

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Также сообщается, что здание, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода и на соседних домах есть камеры наблюдения. Видео уже исследуют в полиции.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство.

