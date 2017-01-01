Во Львове из окна многоэтажного дома выбросился мужчина

Полиция пытается установить, есть ли родственники у погибшего львовянина. По непроверенной информации, у него были проблемы со здоровьем.

Мужчина проживал в квартире на седьмом этаже Наше місто

В ночь на воскресенье во Львове с балкона многоэтажного дома на улице Патона выбросился мужчина. Как сообщает Захід.нет со ссылкой на Горячую линию города, скончался до приезда скорой.

Спикер региональноо управления Нацполиции Львовщины подтвердила факт самоубийства, отметив, что произошло это около 00:00.

"В полночь в милицию поступила информация о том, что с балкона седьмого этажа выбросился человек. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас установлено, что погибшим является 47-летний львовянин, который проживал в той квартире", – рассказала Добровольская.

По данному факту началось расследование. Пока неизвестно, есть ли родственники у погибшего. По непроверенной информации, у него были проблемы со здоровьем.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Днепре патрульные поймали за ногу мужчину, прыгавшего из окна квартиры на 10 этаже.

В Харькове погиб гражданин Норвегии