Позорниый путь: в МИДе отреагировали на нападение на союз венгров

Событие может спровоцировать дальнейшее напряжение в отношениях Украины и Венгрии, которые и так не в лучшем состоянии после скандала из-за украинской реформой образования.

Нападение на союз венгров в Ужгороде zakarpattya.net.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил провокацию в Ужгороде, где неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Союза венгров города.

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“Какими бы ни были эмоции, но “коктейли Молотова“ этой ночью в здание Союза венгров в Ужгороде - это позорный путь. Осуждаю такие действия“, - написал глава МИД в Twitter.

Напомним, что под утро 4 февраля неизвестные бросили бутылку с коктейлем Молотова в помещение венгерского центра в Ужгороде. В окне было двойное стекло, поэтому бутылка не попала внутрь и не повлекла значительных повреждений.

Однако событие может спровоцировать дальнейшее напряжение в отношениях Украины и Венгрии, вызванное украинской реформой образования.