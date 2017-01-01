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Позорниый путь: в МИДе отреагировали на нападение на союз венгров

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Событие может спровоцировать дальнейшее напряжение в отношениях Украины и Венгрии, которые и так не в лучшем состоянии после скандала из-за украинской реформой образования.
Нападение на союз венгров в Ужгороде
Нападение на союз венгров в Ужгороде
zakarpattya.net.ua
 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил провокацию в Ужгороде, где неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Союза венгров города.  
“Какими бы ни были эмоции, но “коктейли Молотова“ этой ночью в здание Союза венгров в Ужгороде - это позорный путь. Осуждаю такие действия“, - написал глава МИД в Twitter.
 
Напомним, что под утро 4 февраля неизвестные бросили бутылку с коктейлем Молотова в помещение венгерского центра в Ужгороде. В окне было двойное стекло, поэтому бутылка не попала внутрь и не повлекла значительных повреждений.
 
Однако событие может спровоцировать дальнейшее напряжение в отношениях Украины и Венгрии, вызванное украинской реформой образования.
 
 
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Теги: Венгрия, МИД Украины, провокация, Коктейль Молотова, Климкин, венгры, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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