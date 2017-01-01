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На Закарпатье в результате непогоды затоплены села и сельхозугодья

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Более тысячи гектаров сельхозугодий остаются затопленными в результате непогоды.
Подтопление в селах произошло из-за поднятия уровня воды в реках
Подтопление в селах произошло из-за поднятия уровня воды в реках
zik.ua

После больших снегопадов и непогоды в Закарпатской области более тысячи гектаров сельхозугодий остаются затопленными. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Закарпатской области.

Подтопление в селах произошло из-за поднятия уровня воды в реках Иршавка и Боржава в трех районах Закарпатья.

Подтопление в селах произошло из-за поднятия уровня воды в реках
Подтопление в селах произошло из-за поднятия уровня воды в реках
zik.ua

Кроме того, в результате подъема уровня воды в реке Боржава затопило 50-метровый участок дороги местного значения вблизи села Комьяты Виноградовского района.

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Движение автотранспорта на этом участке дороги обеспечено, а высота воды не превышает 7 см.

В результате ухудшения погодных условий в области остаются обесточенными 26 населенных пунктов, из которых 24 полностью.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 4 февраля, из-за осложнения погодных условий – сильного дождя, снега, налипания мокрого снега – произошло срабатывание системы защиты линий электропередач на Западной Украине.

 

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Теги: Закарпатье, Украина, непогода, подтопление, снегопад, уровень воды
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