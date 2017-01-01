Украина стала худшей в Европе по рейтингу экономических свобод

По информации американского центра Heritage Foundation, Украина заняла 44 место в Европе в рейтинге экономической свободы. В то же время, за год страна поднялась на 16 позиций - на 150 место.

Украина заняла последнее, 44 место в Европе, и 150 место среди 186 стран мира в рейтинге экономических свобод. Об этом говорится в исследовании, проведенном американским аналитическим центром .

По информации, размещенной на официальном сайте центра, Украина набрала 51,9 пункта из 100 возможных.

В рейтинге по региону Украину опередили Греция, Белоруссия, Россия и Молдова.

В целом страна за год поднялась на 16 позиций: в прошлогоднем рейтинге Украина занимала 166 место.

За прошлый год показатель Украины вырос на 3,8 пункта благодаря позитивным изменениям в 8 из 12 показателей.

Heritage Foundation отмечает проведенные реформы, однако добавляет, что стране стоит сосредоточиться на борьбе с коррупцией, развитии рынков капитала, приватизации государственных предприятий, совершенствовании законодательной базы и верховенстве права.

“Общий интерес западных реформ уменьшился, при этом экономическая стагнация продолжается“, - говорится на сайте аналитического центра.

При составлении рейтинга эксперты учитывали 12 свобод - от права собственности до финансовой свободы. Три показателя Украины оцененили хуже, чем в прошлом году - это право собственности, свобода торговли и целостность управления.

Украина находится в группе стран с преимущественно несвободной экономикой.

Возглавили рейтинг Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия.

Индекс экономической свободы более 10 лет рассчитывают The Wall Street Journal и The Heritage Foundation.

Применяя теорию выдающегося экономиста Адама Смита о благосостоянии нации, авторы индекса измеряют экономическую свободу в 185-и странах по десяти показателям: право собственности, свобода от коррупции, фискальная свобода, государственные расходы, свобода предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая свобода.