Луценко рассказал, какую книгу сейчас читает

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко впечатлен романом британского писателя и проводит аналогии между сюжетом книги и современными событиями в Британии.

Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что сейчас читает книгу известного британского писателя Иэна Макьюэна "Ореховая скорлупа".

"Макьюэн, живой классик Его величества английского романа, вновь удивил. В новой книге Гамлетом стал эмбрион, который является свидетелем заговора матери и дяди против изгнанного отца. И это не просто оригинальный взгляд на вечный Шекспировский сюжет. Я, например, вижу здесь сюжет Брексита. Кто-то, наверное, увидит другое. В любом случае это точно доставляет удовольствие", - написал Луценко и отметил, что это книга украинского издательства на украинском языке.

Звание лауреата премии Дочинцу присвоили за книжные издания "Синяя тетрадь. Листы дней свитящих" и "Лад". Отмечено также издательско-полиграфический комбинат "Карпатская башня", который выдал книги.