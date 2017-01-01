Луценко рассказал, какую книгу сейчас читает
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко впечатлен романом британского писателя и проводит аналогии между сюжетом книги и современными событиями в Британии.
Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что сейчас читает книгу известного британского писателя Иэна Макьюэна "Ореховая скорлупа".
"Макьюэн, живой классик Его величества английского романа, вновь удивил. В новой книге Гамлетом стал эмбрион, который является свидетелем заговора матери и дяди против изгнанного отца. И это не просто оригинальный взгляд на вечный Шекспировский сюжет. Я, например, вижу здесь сюжет Брексита. Кто-то, наверное, увидит другое. В любом случае это точно доставляет удовольствие", - написал Луценко и отметил, что это книга украинского издательства на украинском языке.
Напомним, что президент Петр Порошенко наградил ежегодной премией "Украинская книга года" Мирослава Дочинца.
Звание лауреата премии Дочинцу присвоили за книжные издания "Синяя тетрадь. Листы дней свитящих" и "Лад". Отмечено также издательско-полиграфический комбинат "Карпатская башня", который выдал книги.
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