Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из-за снега на трассе Киев-Чоп километровые пробки

Комментариев: 2
Осложнение движения на дорогах наблюдается от Закарпатья в сторону Львова до города Козева, самая сложная ситуация - вблизи села Мохнатое.
Заторы на трассе Киев - Чоп из-за снегопада
Заторы на трассе Киев - Чоп из-за снегопада
Мукачево.net

На перевалах Закарпатья из-за ухудшения погодных условий образовались километровые пробки, сообщает Мukachevo.net.

Фуры блокируют дорогу из-за того, что обочины не расчищены от снега. Осложнение движения на дорогах наблюдается от Закарпатья в сторону Львова до города Козева, самая сложная ситуация - вблизи села Мохнатое.

"Транспорт должен поочередно объезжать фуры по встречной полосе, что и создает заторы. На месте не работает никакая снегоуборочная техника, был замечен лишь 1 автомобиль спасателей, на разных участках трассы работает только полиция", - отмечает местное издание.
 
Напомним, что по состоянию на 12:00 в ГосЧС сообщали, что из-за непогоды без света в регионах остаются 28 населенных пунктов, из них 26 полностью и 2 - частично.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: снегопады, Закарпатье, пробки, снегопад, фура, трасса, Киев-Чоп, заторы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь