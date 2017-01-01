Из-за снега на трассе Киев-Чоп километровые пробки

Осложнение движения на дорогах наблюдается от Закарпатья в сторону Львова до города Козева, самая сложная ситуация - вблизи села Мохнатое.

На перевалах Закарпатья из-за ухудшения погодных условий образовались километровые пробки, сообщает Мukachevo.net.

Фуры блокируют дорогу из-за того, что обочины не расчищены от снега. Осложнение движения на дорогах наблюдается от Закарпатья в сторону Львова до города Козева, самая сложная ситуация - вблизи села Мохнатое.

"Транспорт должен поочередно объезжать фуры по встречной полосе, что и создает заторы. На месте не работает никакая снегоуборочная техника, был замечен лишь 1 автомобиль спасателей, на разных участках трассы работает только полиция", - отмечает местное издание.